شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز السادات: استكمال تسليم أراضى "الإسكان الاجتماعى" بعد توقف شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه جارٍ استكمال تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعي والتى تم تخصيصها بالقرعة العلنية التكميلية للمرحلة السابعة للإسكان الاجتماعي، والمرحلة الثامنة، ببعض الأحياء بالمدينة، مشيراً إلى أنه يجري حالياً تسليم قطع الأراضي بحى الزيتون بعدد 6 مجاورات، وكذا حى النخيل بالمجاورات 3 ، 4 ، 5، 6 وسط إجراءات احترازية، وبعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس علاء منيع إلى أن هناك إقبالا شديدا من المواطنين لإنهاء إجراءات التسليم بعد الإعلان عن التيسيرات التى أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإعفاء العملاء من غرامات التأخير المستحقة عليهم فى سداد الأقساط سواء كانت وحدات مهنية أو إدارية ومحال تجارية وقطع أراضٍ سكنية صغيرة وقطع أراضٍ صناعية والتي بدأت فى 4/6/2020 ولمدة شهرين.

وقال المهندس علاء منيع: تم تسليم نحو ٣١٣٢ قطعة بأراضي الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يتم إنهاء إجراءات التسليم للمواطنين في أيام متتالية لمنع التزاحم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت منح تيسيرات لمدة شهرين، بدأت من يوم الخميس الموافق 4 يونيو الجارى، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك طبقاً لما يلى : الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة السداد لكامل المستحقات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.