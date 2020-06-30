في يوم واحد.. ضبط 1400 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1400 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، لحيازته (1,335 طن "كبدة – كلاوي- سجق") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية. كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مركز "غير مرخص" لتعبة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام أول (بمحافظة القاهرة) لحيازته (4 طن "سكر حر") معبأ "منتج نهائي، تحت التعبئة" مجهول المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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