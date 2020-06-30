شكرا لقرائتكم خبر عن «عايشين بخيرها» مشروع لمساعدة الأسر التي تأثرت بجائحة كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت هيئة كير الدولية في مصر، مشروع «عايشين بخيرها» الممول من شركة بيبسيكو الدولية، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بميزانية 3.7 مليون دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات في محافظات الجيزة والمنيا وبني سويف والبحيرة.

تم المشروع بالتعاون مع بنك الطعام المصرى بتوزيع مواد غذائية لعدد ألفي أسرة مصرية من الأسر الأكثر احتياجا من القرى المستفيدة بالمحافظات الاربعة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ومديرياتها، وذلك استجابة للظروف الاقتصادية التي تمر بها هذه الأسر نتيجة لتداعيات فيروس كورونا.

يهدف مشروع «عايشين بخيرها» إلى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال خلق فرص عمل لائقة ومستدامة للمرأة وأسرتها من خلال تدريبها وربطها بسلاسل القيمة للمنتجات الزراعية وتوفير أسواق مستمرة لمنتجاتهم.

كما يهدف المشروع أيضا إلى التعامل مع مشاكل وقضايا التغذية والأمن الغذائي وتحسين الصحة الغذائية لآلاف السيدات في سن الإنجاب وأسرهن،بالإضافة إلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين، وذلك من خلال رفع وعي السيدات وأسرهن حول التغذية السليمة والصحية، من خلال توفير الأدوات ورفع الوعى وتعليم السيدات للوجبات الصحية ذات القيمة الغذائية المرتفعة والتكلفة المنخفضة.

«عايشين بخيرها» مشروع لمساعدة الأسر التي تأثرت بجائحة كورونا

«عايشين بخيرها» مشروع لمساعدة الأسر التي تأثرت بجائحة كورونا

«عايشين بخيرها» مشروع لمساعدة الأسر التي تأثرت بجائحة كورونا