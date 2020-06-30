شكرا لقرائتكم خبر عن موقع "التأمينات" يستقبل طلبات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الثلاثاء، استقبال أصحاب المعاشات للاستعلام عن العلاوات الخمس، وذلك بالرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم، حيث تم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة على موقع الهيئة، وهما أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة .

كانت هيئة التأمينات أكدت أنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيةnosi.gov.eg ، وكتابة الرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة عقب تفعيل موقع الهيئة .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد تقدمت لأصحاب المعاشات بالاعتذار عن وجود مشكلة تقنية في الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمخصص للاستعلام عن العلاوات الخاصة .

وأوضحت الوزارة أن المشكلة التقنية حدثت نتيجة الإقبال الشديد من ملايين المستخدمين الراغبين في الاستعلام عن العلاوات الخاصة، ما أدى إلى حدوث عطل فني وتوقف الموقع مؤقتا، وقد تم حل المشكلة التقنية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجارى العمل على زيادة سرعة تقديم الخدمة خلال الساعات القادمة.