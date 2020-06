شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب كلية الحاسبات أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان "المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس" فى تجربة فريدة من نوعها فى مصر، يخوضها طلاب مرحلة البكالوريوس بالكلية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.

وتعقد فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي صباح غد الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 أون لاين عن طريق الفيديو كونفرانس، وذلك تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات وهم الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى محمد نصر رئيس قسم نظم المعلومات.

وأوضح الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى، أن الطلاب يخوضون تجربة فريدة وتحديا فى استغلال الوقت من خلال تقديم أبحاث علمية فى أحدث الموضوعات التكنولوجية، متبعين المقاييس العالمية IEEE Format فى كتابة البحوث من شروط كتابة ونسب اقتباس، مشيراً إلى أن بعض من هذه البحوث تحت التحكيم بمجلات عالمية والبعض الآخر المختار سوف يعرض بمؤتمر الطلاب "المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوسThe First Online Conference in Artificial Intelligence for undergrads Students.