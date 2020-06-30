شكرا لقرائتكم خبر عن تروح امتى وهتعمل إيه.. تعرف على مواعيد زيارة قصر البارون والأنشطة المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد افتتاح قصر البارون إمبان رسميا ليكون متاحا للزيارة والاستمتاع بهذه التحفة المعمارية، والذى شهد عملية ترميم شاملة ليعود إلى شكلة الأصلى حين إنشائه فى القرن التاسع عشر، حيث أظهرت عملية الترميم ما يتميز به القصر من طراز مستوحى من العمارة الهندية، والذى شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان "20 سبتمبر 1852 - 22 يوليو 1929"، والذي جاء إلى مصر من الهند في نهاية القرن التاسع عشر بعد وقت قليل من افتتاح قناة السويس.. نقدم لك مواعيد الزيارة والأنشطة المتاحة داخله، حيث تبدأ مواعيد زيارة قصر البارون من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا.

1. حددت وزارة السياحة والآثار أسعار تذاكر زيارة قصر البارون، حيث تبلغ سعر تذكرة زيارة القصر الخارجية 100 جنيه للزائر الأجنبي، و50 جنيها للطالب الأجنبي، و20 جنيها للزائر المصري و10 جنيهات للطالب المصري.

2. تشمل هذه التذكرة (زيارة القصر والحدائق الخارجية، وعربة الترام).

3. منطقة البانوراما (السطح) تم تحديد تذكرة منفصلة لها تبلغ 50 جنيها للزائر الأجنبي و20 جنيها للزائر المصري.

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4. إذا كنت من عاشقى التاريخ فالقصر أصبح عبارة عن معرض يروى تاريخ حى هيليوبوليس "مصر الجديدة" منذ نشأته.

5. ستأخذك غرف القصر إلى مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والمخاطبات الخاصة بتاريخ حى مصر الجديدة، والأفلام الوثائقية تحكى تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة فى تلك الفترة الزمنية.

6. البدروم تم تحويله إلى مدرسة للتربية المتحفية لنشر الوعى الأثرى لدى الأطفال.

7. داخل حديقة القصر منطقة خدمات سياحية والتى تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة، لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين.

8. كما يوجد كافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين، حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زىّ العاملين بالطراز القديم والتى توحى بالفترة الزمنية للقصر.