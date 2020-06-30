شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تطبق بشكل مؤقت على أعضاء "الشيوخ" اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي مجلس الشيوخ بعد انتخابه بشكل مؤقت لحين صدور لائحة خاصة بمجلس الشيوخ، وذلك وفقا لما نص عليه مشروع قانون "الشيوخ" الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، وينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وفي هذا الإطار، تنص المادة الخامسة من مواد الإصدار بمشروع قانون مجلس الشيوخ، علي أن تسرى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

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جدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد، ويكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.