شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: غلق فورى للمنشآت التى تسبب إشغالات للطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت محافظة القاهرة عدد من الضوابط لتطبيقها خلال تنفيذ حملات المرور على المقاهى والمطاعم، من بينها عدم السماح بأى إشغال للطريق، مع العلم أن أى مقهى أو مطعم يسبب إشغال يغلق بشكل فورى ويعد مخالف لتعليمات رئيس الوزراء بشأن نسبة الإشغال 25 %.

وأكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه سيتم غلق فورى لأى منشأة مخالفة، وبشكل مبدئى أي مقهى يسبب إشغال للطريق هو مخالف، أولا مخالفة لنسب الإشغال ثانيا التسبب في إشغال الطريق.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أن صباح السبت سيتم شن حملات مكثفة بجميع الأحياء للرقابة على المقاهى والمطاعم، لتطبيق القرارات الجديدة، مع تنفيذ الغلق الفوري للمنشآة المخالفة، بالإضافة إلى شن حملات مسائية لتطبيق الغلق في الموعد المحدد وهو العاشرة مساءا للمقاهى وغلق المحال والمولات في التاسعة مساءا .

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وبدوره أكد الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، أن إجراءات الغلق الفوري للمنشأة المخالفة سيطبق بكل حزم، مشيرا إلى أن هناك اجتماع بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لوضع الضوابط التي سيتم تطبيقها وفرضها على الجميع، مضيفا لـ"الخليج 365"، أن هناك مساحة وإشغال لكل محل وهيتم على أساسها احتساب الإجراء وتحديد نسب الـ 25 %.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة، قائلا: الناس هتلتزم لأن أى إجراء هيكون غلق فورى ونبهنا على الناس والمطاعم حسب المساحة والمكان مع منع الشيش وتنفيذ الغلق الفورى للمخالف .

وأضاف مدير التفتيش والمتابعة بمحافظة الجيزة، لـ"الخليج 365"، أنه تم التواصل مع أصحاب المقاهى من خلال فرق المتابعة والإشغالات، والتنبيه عليهم بالإجراءات الجديدة، مع وضع في الاعتبار مساحة المكان.