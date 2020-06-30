شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. بدء العمل فى 6 مكاتب توثيق شهر عقارى جديدة بـ4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت 6 مكاتب توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، فى 4 محافظات، أبوابها أمام الجمهور لأول مرة، لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

وبدأت المكاتب الستة عملها اليوم وهى مكاتب توثيق الزاوية الحمراء بالقاهرة، وفرع توثيق أبو صير بمحافظة الغربية، فرعى توثيق فوه ودسوق بمحافظة كفر الشيخ ، وفرعى توثيق إيتاي البارود وأبو المطامير بمحافظة البحيرة .

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جاء ذلك ضمن خطة تطوير منظومة الشهر العقارى فى مصر، والتوسع الجغرافي للمكاتب تيسيرا على المواطنين، مع تحسين الخدمة وتطويرها وتقريبها للمواطن .

وتقدم خدمات الشهر العقاري والتوثيق حاليا في 430 مكتبا تقريبا، بواقع 181 مكتبا مميكنا منها 161 تم الانتهاء منها، و20 منها تحت التطوير، فضلاً عن 249 مكتباً يعمل بشكل ورقي، كما تقدم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد البالغ عددها 120 مكتباً، 18 مكتبا منها دخل الخدمة بالفعل، و102 مكاتب جار تجهيزها.

وعممت مصلحة الشهر العقاري على مكاتب التوثيق التي ستقدم تلك الخدمات، لوحات توعوية واسترشادية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم وضع لوحة في كل مكتب على مستوى الجمهورية يتضمن إجراءات ارتداء الكمامات كشرط أساسي لدخول فضلا عن ترك مسافات الأمان بين كل شخص حتى يحمى نفسه من كورونا.