شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الخامسة.. أرقام مرتبطة بقضية محاكمة قتلة النائب العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول الذكرى الخامسة لاستشهاد محامى الشعب المستشار هشام بركات، الذى اغتالته يد الإرهاب عبر تفجير موكبه صباح يوم 29 يونيه 2015، توجد أرقام مرتبطة بقضية محاكمة المتهمين بعد إقرار الأحكام ضدهم وتخفيف أحكام آخرين من محكمة النقض وهى :

1 ـ الرقم "67"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "50"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكمًا حضوريًا من المحاكمة الأولى، والذين تقدموا بإقرار بالطعن على الحكم.

3 ـ الرقم "1"، ويشير للمتهم المتوفى فى الدعوى.

4 ـ الرقم "16"، ويشير للمتهمين الهاربين فى الدعوى.

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5 ـ الرقم "9"، ويشير للمتهمين الذين أقر بحقهم حكم الإعدام، من محكمة النقض.

6 ـ الرقم "6"، ويشير لعدد المتهم الذين بدل لهم حكم الإعدام بالحكم المؤبد، من محكمة النقض

7 ـ "الرقم"5"، ويشير للمتهمين الذين ألغى حكم حبسهم وحصلوا على حكم بالبراءة، من محكمة النقض.

8 ـ الرقم "4"، ويشير للمتهمين الذين نقض حكمهم جزئيا وخفف حكم سجنهم 15 سنة الصادر بحقهم من محكمة الموضوع للسجن 3 سنوات.

واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.