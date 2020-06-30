شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الدولى للكويكبات.. اعرف الأسباب وراء احتفال الأمم المتحدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الأمم المتحدة اليوم 30 يونيو باليوم الدولى للكويكبات بهدف رفع الوعى حول خطر تأثيرها على كوكب الأرض، وذلك فى الذكرى السنوية لتأثير انفجار تونجوسكا على سيبيريا في مثلك ذلك اليوم.

وقالت الأمم المتحدة، عبر حسابها بموقع تويتر: "نحيي اليوم الدولي للكويكبات.. ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي العام حول خطر تأثير الكويكبات وإبلاغ الجمهور حول إجراءات الاتصالات اللازمة والتى يتعين اتخاذها على المستوى العالمى فى حالة وجود تهديد ذات مصداقية بالقرب من الأرض".



الأمم المتحدة

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وذكر موقع الأمم المتحدة أنه أعلن اليوم 30 يونيو اليوم الدولي للكويكبات من أجل الاحتفال سنوياً على الصعيد الدولي بالذكرى السنوية لتأثير تونجوسكا على سيبيريا، الاتحاد الروسي، في 30 يونيو 1908، ولزيادة الوعي العام حول خطر تأثير الكويكبات.

ويهدف الاحتفال باليوم الدولي للكويكبات إلقاء الضوء ورفع مستوى الوعي العام حول خطر تأثير الكويكبات وإبلاغ الجمهور حول إجراءات الاتصالات اللازمة، والتي يتعين اتخاذها على المستوى العالمي في حالة وجود تهديد بالقرب من الأرض.

وأوضحت الأمم المتحدة عبر موقعها أنه تمثل الأجسام القريبة من الأرض تهديدات كارثية محتملة لكوكبنا، مثل الكويكبات النيازك التي تمر بالقرب من مدار الأرض.

ووفقاً لمركز ناسا للدراسات الأجسام القريبة من الأرض فهناك أكثر من 16,000 كويكب تم اكتشافه بالقرب من كوكب الأرض، وكان حادث الكويكب تونجوسكا في سيبيريا، الاتحاد الروسية، التأثير الأكبر من بين الكويكب ات على الأرض في التاريخ المسجل.