شكرا لقرائتكم خبر عن مدير خدمة المستثمرين ببورسعيد: مليار جنيه استثمارات بالمجمع الصناعى الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد التابعى مدير مكتب خدمة المستثمرين ببورسعيد، إنه تم البدء فى أعمال البنية التحتية للمجمع الصناعى الخامس جنوب بورسعيد باستثمارات تفوق المليار جنيه.

وأضاف التابعى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن عدد العاملين بالمجمع الصناعى الخامس الذى يضم 172 مصنعا بلغ 100 ألف عامل من شباب الخريجين، مشيرا إلى أن هذه المنطقة الجديدة تتميز بالصناعات الثقيلة فضلا عن الكثافة العمالية ورأس المال.

وأكد أن المحافظة بصدد تحويل بورسعيد من مدينة تجارية فقط إلى مدينة صناعية تجارية معا، وأن المشروعات العملاقة كصناعة إطارات السيارات الثقيلة وغيرها من الصناعات المتقدمة مثل لمبات الليد الموفرة للطاقة .

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ومن جهة أخرى أكد المهندس السيد سعدون المشرف على المشروع القومى "مشروعك " أن المشروع بوجه عام يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل الحر من خلال برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية الممثلة فى الوزير فضلا عن 6 بنوك تمنح قروضا للشباب بفائدة لاتقل عن 5% لتدعيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وفى وقت سابق أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء طريق بطول 2 كيلو متر يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية.

وأكد المحافظ أن إنشاء الطريق الجديد الذى يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية، يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتى تتواكب مع المشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة ودخول كيانات صناعية عملاقة لأول مرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مما يساهم فى إحداث طفرة بالمستوى الاقتصاد والصناعى لمدينة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه جار العمل حاليا على إنشاء الطريق الجديد على أعلى مستوى وطبقا لخطة زمنية محددة، من أجل سرعة الانتهاء منه نظرا لما يمثلة من أهمية كبرى للمنطقة الصناعية وأن هناك متابعة من جانب الاجهزة التنفيذية لسير العمل بها وهو يعد نقلة لمنظومة الخدمات بالمنطقة.