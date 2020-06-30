شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365: تطور جديد فى ملف سد النهضة.. مصر تطرح رؤيتها أمام مجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول " الخليج 365" فى لايف إخبارى جديد قدمته الزميلة شروق وجدي، تفاصيل نتائج اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، وقراءة فيما جاء بالجلسة من كلمات مندوبى الدول بشأن هذه القضية.

وفى لقاء خاص مع الخليج 365 قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن موقف مصر وأداء وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري في جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة، كان أداء قوى وبيان منظم ويصل بالأمور إلى نتائج وأن الجميع اقتنع بها، وهذا أمر هام جدا لمصر.

وأشار العرابي إلى مندوب أثيوبيا حاول الخروج بالموضوع من صميم اختصاص مجلس الأمن، وحاول التركيز على أن الاتحاد الأفريقي يقوم بدورة في هذا الشأن، مشيرا إلى وجود الكثير من المغالاة الحجج من الجانب الأثيوبي وتصوير أن أثيوبيا تعيش عاشت ضحية لمصر والسودان لسنوات طويلة.

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وأضاف العرابي إلى أن مستوى المناقشات من المؤكد أنه لن يتم التصويت على قرار، لأن مصر لم تتقدم بمشروع قرار حتى الآن، مشيرا إلى أن وزير المصري سامح شكري ألمح إلى أنه من الممكن أن يكون هناك خطوة قادمة عن طريق مجلس الأمن وتقديم مشروع قرار، مشيرا إلى اجتماع مجلس الأمن سينتهى صدور بيان رئاسى أو بيان صحفى.

وأكد العرابى أنه من حق مصر أن تتقدم بمشروع قرار بشكوى، مشيرا إلى أن الوزير سامح شكرى قدم إحاطة وعرض لشكوى بجلسة اليوم، مشيرا إلى أنه في جلسة قادمة أن يكون قرار يتم صياغته بحيث يكون فيه قدر كبير من الإلزام لقرارات لمجلس الأمن.