شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الدولة أقرضت قطاع الطيران لدفع رواتب العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوضع الاقتصادي المصري مستقر، موضحاً أن دولة محدودة في العالم حافظت على التصنيف الائتماني لها، قائلا: "نحن في الوسط وفي وضع متوازن والنظرة المستقبلية قبل الأزمة مستقرة وأثناء الأزمة حافظنا على وضعنا وهي ذات قيمة لأن المستمر ينظر إلى تصفيات المؤسسات الدولية تجاه الدولة".

وأضاف وزير المالية، خلال حوراه مع الإعلامي، وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والمذاع عبر القناة الأولى، أن وجود السلع وتوافرها يخفض الأسعار، وهناك دول بدأت تأخذ إجراءات شديدة، مشيراً إلى أن الدولة وضعت لقطاع الطيران قروضاً لكي يتم دوفع الرواتب، وكذلك السياحة.

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وأكمل وزير المالية أن الدولة حرصت على منع الاستغناء عن العمالة في ظل أزمة فيروس كورونا المتسجد، كما تم ضخ الأموال اللازمة لاحتياجات وزارة الصحة، موضحا أن مصادر الدولة من العملة الصعبة توقفت بسبب الأزمة.

واستعرض رئيس الوزراء، الاثنين، رؤية الحكومة للعمل فى ظل أزمة فيروس كورونا، التى لم يمر بها العالم منذ أكثر من مائة عام، وما هى خطط الدولة للعمل خلال هذه المرحلة، كى تستمر مسيرة العمل والتقدم كما كانت قبل الأزمة والعمل على التحرك لمستوى أفضل، موضحًا أن الدراسات تشير إلى حدوث انكماش على مستوى العالم فى القطاع الاقتصادى بنسب لا تقل عن 4.5 أو 5%، أى أن الاقتصاد سينمو بالسالب، فضلًا عن حدوث تراجع فى حركة السياحة والطيران على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 80% خلال عام 2020.

وأيضًا حركة الملاحة والتجارة العالمية متوقع أن تنخفض بنسب تتراوح ما بين 13 و30% على مستوى العالم، هذا إلى جانب انخفاض متوقع فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم يصل إلى 40%، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات جميعها تضع ضغطا وعبئا على اقتصاديات الدول المختلفة سواء المتقدمة أو النامية، بما فيها مصر، قائلا: "وبالتالى من أول لحظة كانت أعيننا كيف سنتعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة، والحفاظ على ما حققه اقتصادنا من معدلات خلال الفترة الماضية".