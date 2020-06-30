شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأثار: افتتاح قصر البارون يؤكد على دعم مصر غير المسبوق للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن قصر البارون أبوابه أمام الزائرين اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع الأثري السياحي الهام، يؤكد على الدعم غير المسبوق الذي توليه مصر لقطاعي السياحة والآثار.

وقال خالد العناني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مساء الإثنين :"الحمد لله وبعد عامين من العمل الجاد الحلم تحول إلى حقيقة. غدا يفتح قصر البارون أبوابه أمام الزائرين. إن افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا المشروع الأثري السياحي الهام، يؤكد على الدعم غير المسبوق الذي توليه مصر لقطاعي السياحة والآثار".

وأضاف وزير السياحة والآثار :"خالص شكري وتقديري لزملائي الذين عملوا بإخلاص وتفان لإنقاذ هذا الأثر الرائع والحفاظ عليه للأجيال القادمة".

وفي وقت سابق، ذكر وزير السياحة والآثار، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمقاولون العرب بذلا مجهودا كبيرا في تطوير قصر البارون، موضحا أنه لم يكن هناك تفكير في تحويل قصر البارون إلى فندق وذلك لقلة عدد الغرف فيه.

Advertisements

ولفت إلى أن سفيرة دولة بلجيكا كانت أمنيتها أن يفتتح قصر البارون قبل مغادرتها مصر وانتهاء عملها، مشيرا إلى أنه تم نقل مسلة إلى العلمين الجديدة ومسلة للمتحف المصرى الكبير ومسلة إلى ميدان التحرير.