شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سقوط طفل من سطح عقار خلال اللهو بطائرة ورقية.. فيديو متداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مشهد مؤلم، سقط طفل من أعلى سطح عقار أثناء لعبة بطائرة ورقية رفقة أصدقائه نتيجة اختلال توازنه حيث كان يسير بظهره عندما كان يتابعهم بشغف خلال اللعب.

وتداول رواد المواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك الفيديو وطالبوا من الأباء والأمهات بضرورة مراقبة أولادهم حتى لا يتكرر ذلك المشهد مرة آخري ويتسبب في فقدان أحبائهم.

وفى الآونة الأخيرة تحولت الطائرات الورقية، من مصدر بهجة وسعادة للأطفال والكبار والتي انتشرت بطريقة كبيرة خاصة في أوقات الحظر إلى لعبة موت تحصد ضحاياها بطرق متعدة، بالغرق أو الكهرباء أو السقوط من أعلى، ففي دقائق معدومة يتحول لهو الأطفال وفرحتهم تتحول الى صراخ وعويل، لتدق جرس إنذار بخطورة تلك اللعبة على حياة الأطفال والشباب.

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من جانب آخر، لقيت طفلة مصرعها أثر سقوطها من الطابق الخامس بأحد الشوارع بمنطقة 15 مايو أثناء اللهو بطائرة ورقية ، وتم نقل الجثة للمشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بسقوط طفلة من أعلى عقار بمنطقة 15 مايو ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين سقوط طفلة من الطابق الخامس وإصابتها بإصابات خطيرة اثناء اللهو بطائرة ورقية ، وتم نقلها للمستشفى وتوفيت متأثرة بإصابتها ، وجارى إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.