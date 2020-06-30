شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: أكثر من 2500 مصرى عائد من الخارج سجل باستمارة "نورت بلدك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن عدد من من سجلوا باستمارة "نورت بلدك" تجاوز الـ 2500 من العائدين من الخارج، وذلك بعد طرح الاستمارة على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، بهدف دمج العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب جائحة كورونا، في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الهجرة والتخطيط حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.

وأشارت وزيرة الهجرة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الاستمارات سيتم فرزها وتحليلها بواسطة فريق من وزارة الهجرة ووزارة التخطيط حيث يتم تفريغها في جداول وتوضع أمام اللجنة التي تم اقتراحها من الهجرة لبحث إمكانية مساعدة العائدين.

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وتلقت الوزارة العديد من المطالبات من المواطنين العائدين بالخارج للتسجيل في استمارة "نورت بلدك"، وبناء على هذه الطلبات وتيسيرا على العاملين المصريين العائدين من الخارج لأرض الوطن، حتى يتمكنوا من التسجيل بها، ووضعهم ضمن قوائم العائدين، فقد تم اتخاذ قرار طرحها على الموقع الرسمي للوزارة ويمكن للعامل العائد تسجيل بياناته من خلال الدخول على اللينك التالي:-

‏https://forms.gle/P5EpwC1umz8m8XYd7

وتابعت وزيرة الهجرة أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة والسعي لتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم.