شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. تسجيل 1566 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها قصر البارون يستقبل زائريه غدا.. و"الآثار" تمد مواعيد الزيارة للسادسة مساءً، و السيسي: نسعى لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من خلال نظام جديد لمراقبة الطرق

الصحة: تسجيل 1566 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و83 حالة وفاة

البابا تواضروس يطيب جسد الانبا موسى بدير البراموس بوادى النطرون

قصر البارون يستقبل زائريه غدا.. و"الآثار" تمد مواعيد الزيارة للسادسة مساءً

تدهور الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 37 يومًا فى العزل الصحى

"لجنة مكافحة كورونا" تحذر من بروتوكولات العلاج المتداولة عبر الإنترنت

وزيرة التضامن لـ"الخليج 365": شروط فتح الحضانات خاضعة للتعديل لسلامة أطفالنا

الرئيس السيسي يصل قصر البارون بمصر الجديدة لافتتاحه بعد ترميمه

الرئيس السيسى يوجه بإطلاق اسم الفريق محمد العصار على أحد محاور القاهرة

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وزير النقل: مشروع مراقبة الطرق لن يكلف الدولة أى أعباء مالية

السيسي: نسعى لحماية المواطنين والحفاظ عليهم من خلال نظام جديد لمراقبة الطرق

السيسي عن المبانى المخالفة: "مين إداله الترخيص احنا عاملين مشكلة لنفسنا"

رئيس المطارات:تركيب كاميرات حرارية بمطارات الغردقة وشرم الشيخ وبرج العرب

رئيس الهيئة الهندسية: نفذنا 2800 مشروع بتكلفة 1.1 تريليون جنيه

وزير الطيران: إعادة 77ألف عالق مصرى بالخارج على متن 415 رحلة استثنائية

وزير السياحة: انتهاء 90% من المتحف الكبير بفضل جهود الهيئة الهندسية