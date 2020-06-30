شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى ساعدنا فى تخفيف صدمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارا بالرغم من جائحة كورونا، مشيرا الي شهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى لمصر.

وأضاف معيط خلال حواره لبرنامج التاسعة مساء والذي يقدمه وائل الإبراشي على القناة الأولى، هذا الاستقرار هو عنصر الجذب للاستثمار الخارجي ومعظم المستثمرين يعتمدون على تلك المؤشرات في الدفع باستثماراتهم .

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وأوضح معيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الاقتصاد المصري علي تخفيف من واقع صدمة أزمة كورونا، مشيرا الي أن هناك دولا عديدة لم تستطيع الصمود أمام تلك الازمة وحدث بها انهيار اقتصادي، مضيفا: نتاج الإصلاح الاقتصادي ساهم في توفير عدة أمور منها ما تمكنت الدولة من توفيره لعدد من القطاعات المتضرر من تلك الأزمة، كما ساهم في تحويل مؤشرات الموازنة العامة من العجز الي كؤشرات الفائض وذللك خلال عامين نجحت الدولة تحقيق فائض خلال العام الماضي فائض بلغ 104 مليار جنيه في حين كان العجز 37 مليار جنيها، موضحا أن هذا الفائض ساهم في تمكين الدولة بتخصيص 100 مليار جنيها للحد من مخاطر أزمة كورونا، مضيفا ان ما تحقق من توفير احتياطي نقدي وصل إلى 45 مليار دولار قبل الجائحة.