شكرا لقرائتكم خبر عن مادورو يمهل سفيرة الاتحاد الأوروبى 72 ساعة لمغادرة فنزويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه يمهل سفيرة الاتحاد الأوروبي 72 ساعة لمغادرة فنزويلا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق صرح وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياسا، اليوم الخميس، بأن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو يرغب فى زيارة روسيا بمجرد أن يسمح الوضع لمناقشة قضايا التعاون بين البلدين مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين بشكل شخصى.

وقال أرياسا -خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن مادورو يود بمجرد أن يسمح الوضع المجيء إلى هنا ومناقشة جميع القضايا والتحدث مباشرة مع الرئيس بوتين".

ويترأس أرياسا الوفد الفنزويلي لحضور احتفال النصر في موسكو، وفي وقت سابق التقى مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

Advertisements

كما ناقش وزير الخارجية الفنزويلي اليوم التعاون الثنائي بين روسيا وفنزويلا مع نائب رئيس الوزراء الروسي والرئيس المشارك للجنة الحكومية للتعاون التجاري والاقتصادي يوري بوريسوف.