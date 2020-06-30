شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة النجاح فى عينة العربى للثانوية مقارنة بالعام الماضى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة العينة العشوائية فى مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2019،2020، وأظهرت نتيجة العينة أن نسبة العينة هذا العام 2019،2020، تقل عن العام الماضى بمعدل 1.1%، حيث وصلت النسبة هذا العام 95.4%، بينما وصلت العام الماضى بنسبة 96.5%.

وأوضحت الوزارة أن إجمالى كراسات العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، 23 ألفا و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالبا وطالبة، أما العام الماضى وصلت عدد كراسات العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية، 19 ألفًا و560 كراسة إجابة، أسفرت عن نجاح 18 ألفاً و879 طالبا وطالبة.

وبالنسبة لمن حصل على الدرجة النهائية فى المادة طبقا للعينة العشوائية، بلغ عددهم هذا العام 112 طالبا وطالبة حصلوا، بنسبة 29.20% من إجمالى العينة العشوائية، أما عام 2019 حصل 53 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية للمادة والمقدرة بـ80 درجة، بنسبة 0.28%، من إجمالي العينة، أى أن نسبة من حصلوا على النهئاية هذا العام أكبر.

وطبقا للإحصائيات حصل هذا العام 2020، 5598 طالبا وطالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالبا وطالبة على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%، أما العام الماضى، أشارت الإحصائيات الرسمية إلى حصول 4 آلاف و793 طالبا وطالبة من إجمالى العينة على درجات تتراوح ما بين 72 درجة إلى 79.5 درجة، كما حصل 5 آلاف و703 طلاب وطالبات من إجمالى العينة على درجات تتراوح ما بين 64 درجة إلى 71.5 درجة، و4 آلاف و285 طالبا وطالبة، من إجمالى العينة حصلوا على درجات تتراوح ما بين 56 درجة إلى 63.5 درجة.