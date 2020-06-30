أخبار مصر | رئيس حي حلوان يعلن التبرع بمليون ونصف جنيه للمستشفى العام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 05:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس حي حلوان يعلن التبرع بمليون ونصف جنيه للمستشفى العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اللواء خالد شحاته رئيس حي حلوان، عن توفير أجهزة طبية لمستشفى حلوان العام، وذلك بالتنسيق مع أحد المستثمرين الذى قام بالتبرع.

​وقال رئيس حى حلوان في بيان له، إنه تم التبرع بمبلغ مليون ونصف جنيه، وتم توريد الأجهزة اليوم الإثنين للمستشفى، موضحًا أن التبرعات كلها للرعاية المركزة.

وأشار إلى أنه تم التبرع بـ2 جهاز صدمات كهربائية للقلب، و2جهاز مونتير، و5 أجهزة رسم قلب ، و10 أجهزة بلس كمبيوتر، فضلًا عن محموعة من البدل الوقائية.

محافظة القاهرة توضح أسباب إزالة مبنى صناع الأثاث بسور مجرى العيون

Advertisements

أعلنت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بدء هدم المقر الخاص بجمعية صناع الأثاث في سور مجرى العيون بنطاق حي مصر القديمة، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للآثار، وبالتعاون مع الجهات الشرطية وبتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وتحت إشراف المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

وأوضحت عبدالمنعم في بيان سابق، أن الجمعية وملحقاتها، تمثل تعديا على حرم السور ومبناها مخالف ومتعد على حرم الآثار بسور مجرى العيون، وهو موجود وملاصق للجزء الرئيسي من الأثر المعروف بالسبع سواقي وهذا المبنى، يحتل المكان الذي كانت الساقية السابعة موجودة به، والتي بدورها تقوم بتزويد سور مجرى العيون بالمياه لتوصيلها للقلعة، بالإضافة إلى أن المبنى مجاور أيضا لمنطقة تطوير العشوائيات.

وأضافت النائبة، أن طبيعة المبنى، يتكون من مقر لجمعية صناع الأثاث، والتي تنقسم إلى جزأين أرضي وهو معرضًا لعرض الأثاث المنزلي، وعلوي وهو ورش التصنيع، ثم سطح المبنى، وهو عبارة عن مكان يشبه المخزن.

وأشارت نائب المحافظ، إلى أن هذا القرار، أخذ حيزا كبيرا من الاهتمام، لأنه شكل أهمية كبيرة لوجوده بجانب سور مجرى العيون، وهو أثر له أهميته إلى جانب وجوده وسط منطقة عشوائية تدخل حيز تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى وجوده خلال طريق سير المومياوات الملكية.