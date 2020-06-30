شكرا لقرائتكم خبر عن 21 إصابة جديدة بكورونا في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ان المحافظة سجلت اليوم ٢١ حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بمراكز الخارجة والداخلة والفرافرة وبلاط، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى ٣٢٦ حالة من بينهم ٢٣ حالة وفاة، وشدد على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأضاف انه تم إصدار قرار بانتظام كافة العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بكامل القوة وذلك اعتبارا من الثلاثاء ١يوليو المقبل على أن يستثني من هذا القرار الفئات التالية والتي يتم منحها إجازة استثنائية لحين صدور قرار آخر وهم المصابين بالأمراض المزمنة وفقاََ لما هو ثابت بتقرير اللجنة الطبية المختصة أو بشهادة مليون صحة، السيدات الحوامل أو اللاتي يرعين أطفالا أقل من ٧ سنوات، المصابون بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد ذلك ولحين تعافيهم، المخالطين للمصاب بفيروس كورونا مع تقديم ما يفيد إصابة من يخالطه، العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة من واقع ملف الخدمة والتي تمنعهم حالتهم الصحية من العمل بعد العرض على رئيس المصلحة.

وقال انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما ً لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين، والتشديد على الإجراءات الوقائية بلجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية.

واضاف انه تم تعافى ١٥١ مصاب حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد ٤٢٥ مواطن، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، مشددا على ضرورة الالتزام سواء بالمنشئات العامة أو الخاصة ومناطق التجمعات.