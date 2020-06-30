شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات مهمة عن مصير امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الترتيبات النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لطلاب السنوات النهائية والدراسات العليا، تنفيذًا لقرار وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى. وفيما يلى يرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن مصير امتحانات الفرق النهائية بجامعة القاهرة:

1- فتح باب قبول الاعتذارات للطلاب عن الامتحانات إلكترونيا وتأجيلها للدور الثانى فى سبتمبر المقبل لمن يرغب فى التأجيل مع احتفاظ الطالب بدرجاته كاملة.

2- يجوز للطلاب الذين لا يرغبون فى أداء الامتحانات لهذا الفصل نظراً للظروف الاعتذار عن الامتحانات ولا يعد رسوبا.

3- يجوز لطلاب السنوات النهائية والدراسات العليا من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم فى أول انعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.

4- تبدأ الامتحانات ما بين 10 إلى 23 من يوليو المقبل حسب كل كلية، وتنتهي في الفترة من 15 أغسطس إلى 25 أغسطس من العام الجامعي الحالي 2020.

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5- إعلان جداول الامتحانات لكل كلية على حدة وأرقام الجلوس قبل بداية امتحانات الكلية بعشرة أيام.

6- استقبال المدن الجامعية للطلاب المغتربين وتسكينهم قبل انعقاد امتحانات كل كلية بيومين، ممن كانوا يقيمون سابقا بالمدن.

7- توافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعى وفى الكليات للتعامل الطبي مع أي حالة اشتباه.

8- استبدال الامتحانات الشفوية والإكلينيكية والمعملية بطرق تقييم أخرى عادلة تحقق نفس المخرجات التعليمية والهدف الموضوعى من التقييم.

9- عدم تزامن امتحانات الدراسات العليا مع امتحانات البكالوريس لمنع حدوث تكدس ومنع العدوى.

10- تشكيل لجنة عليا فى إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.