شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن تفاصيل طرح الكمامات على البطاقات للمواطنين وأسعارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير كمامات القماش للمواطنين على بطاقات التموين بالتعاون مع الهيئة العامة للشراء الموحد بعد تعاقد الهيئة مع بعض الشركات المعتمد من هيئة المواصفات والجودة لتوريد كمامات قماشية مطابقة للمواصفات القياسية وتوزيعها على بطاقات التموين خلال شهر يوليو المقبل وبأسعار اقل من الاسواق الاخرى في آطار تخفيف العبء على المواطنين وتوفير كمامة جيدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وبأسعار في متناول الجميع .

وبذل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حاليا جهودا كبيرة من أجل توفير الكمامات القماش للمواطنين على بطاقات التموين بحيث تكون بأسعار أقل من التي كانت متداولة في البداية وأيضا اقل من الاسواق الاخرى ،بجانب أيضا جهود الوزارة في توفير كل السلع الاستراتيجية، كما أن طرح الكمامات على البطاقات سيكون اختيارى للمواطن وأن الهدف منه توفير كمامات قماشية مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات المعنية.

وعقدت الهيئة العامة للشراء الموحد اجتماعا،، مع الشركات الموردة للكمامات القماش، بحضور ممثلى وزارة التموين، والتى ستتسلم الكمامات بمخازن الشركات التابعة لها لطرحها للمواطنين على البطاقات التموينية، حيث سيتم وضع آليات للتوزيع وفقا لعدد الكمامات التي سيتم توفيرها من إجمالى الكميات المستهدفة وهى 40 مليون كمامة قماشية وسيتم توريد الكمامات القماشية على دفعات وفقا لمعدلات إنتاج الشركات الموردة وتوزيعها اعتبارا من يوليو المقبل، ومن المقرر ان يتم طرح 3 أنواع من كمامات القماش بأسعار تبدأ ب 5 جنيهات و8.5 جنيه ونوع ثالث قد يزيد قليلا عن ذلك، وأن أسعار نفس هذه المنتجات في الاسواق الاخرى قد تصل إلى الضعف .

وستقوم الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية باستلام الكمامات القماشية من الشركات المنتجة على دفعات وفقا لمعدلات الانتاج ثم توزيعها على منافذ صرف السلع التموينية المدعمة مثل بقالين التموين وفروع المجمعات الاستهلاكية ليقوموا بصرفها للمواطنين على بطاقات التموين بمتوسط عدد 2 كمامة لكل بطاقة تموين، ومن المقرر أن تبدأ وزارة التموين بتوزيع الكمامات في بعض المحافظات ويرجح أن تكون هذه المحافظات التي بها نسبة إصابة كبيرة من فيروس كورونا ،خاصة وان الشركات المنتجة ستقوم بتوريد الكميات المستهدف طرحها على دفعات وفقا لمعدلات خطوط الانتاج .

ويأتى ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن توفير الكمامات أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الظروف الحرجة التي تشهدها معظم دول العالم ومنها مصر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وأن ذلك في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية والحكومة بكافة أجهزتها المعنية على صحة وسلامة المواطن بعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولي للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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