شكرا لقرائتكم خبر عن النقل العام بالقاهرة: توجيه الحالات المشتبه إصابتهم بكورونا من العاملين لمستشفى الهيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه يتم الكشف يوميا على السائقين والمحصلين بهيئة النقل العام قبل صعودهم للأتوبيسات، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، حفاطا على سلامتهم وسلامة الركاب ومواجهة انتشار فيروس كورونا، خاصة أن الهيئة تتعامل مع الجمهور بشكل يومى.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام لـ"الخليج 365"، أنه فى حالة ظهور أى علامات لارتفاع الحرارة وهذا وارد، يتم توجيه العامل لمستشفى هيئة النقل العام لمتابعة حالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة، وفى حالة التأكد من إصابته بفيروس كورونا يتم نقله لمستشفيات العزل.

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وأشار رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة إلى أن الهيئة طبقت بالتزامن مع إعلان الدولة حالة الطوارئ لمواجهة كورونا، كافة الإجراءات الوقائية، خاصة أن الهيئة تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وعممت بشكل فورى عمليات التعقيم بكافة جراجات ومكاتب وأتوبيسات الهيئة، حيث يتم توزيع كمامات وقفازات بشكل يومى على جميع السائقين والمحصلين، لعدم انتشار ونقل العدوى، كذلك الكشف بشكل يومى على السائق والمحصل قبل صعوده للأتوبيس، للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح رزق أن الهيئة تمكنت من شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيجرى وضعها فى المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة، وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كذلك شراء 50 بدلة واقية و50 قناعًا واقيًا، كما جرى توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.