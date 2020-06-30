شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القبطية الإنجيلية تشارك فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف بـ100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن قيام الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكي بالمشاركة في مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف بمبلغ مائة ألف جنيه لحساب صكوك أضاحي الأوقاف تم دفعه إلكترونيا لحساب المشروع. وقالت الوزارة فى بيان اليوم: "إن ذلك يأتى في إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطني الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنساني المشترك ، وفي مشهد وطني يبرز أسمى مفاهيم التسامح الديني والرقي الإنساني ، وللعام الثالث على التوالى".

وأشاد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بهذه الروح الراقية التي تؤكد متانة النسيج الوطني وعمق العلاقة بين أشقاء الوطن الواحد ، موجهًا الشكر للدكتور أندريه زكي والكنيسة الإنجيلية على هذه الروح وتلك المبادرة منهما".

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أن إجمالي مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف لعام 1441هـ / 2020م (2,286,000) حتى تاريخه، لافتة إلى أن أعلى مديريات فى بيع الصكوك هى:" بنى سويف،الغربية، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ"، وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها (1500) جنيه لكلٍّ من:"الدكتور عبد الرحمن نصار (وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية)، والشيخ/ إيهاب فرَّاج زلط (مدير إدارة أوقاف طنطا ثان)، لجهودهما في مشروع صكوك الأضاحي.

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وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى بعد حصول كل منهما مائة صك منفردًا، على أن تصرف المكافأة من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها قررت صرف مكافأة 1500 جنيه لأول 20 شخصًا يورد كل منهم مائة صك منفردًا.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.