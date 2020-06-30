شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف السياحية: مد مبادرة "صيف فى الصعيد" جاء لتشجيع السياحة بالأقصر وأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن المجلس الأعلى للآثار، استجاب لعدد من الطلبات التى كان الاتحاد قد تقدم بها لدعم قطاع السياحة، خاصة فى الأقصر وأسوان اللتين يعانيان كثيرا من توقف السياحة.

ولفت عاصم، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أنه من أهم الطلبات إرجاء زيادة أسعار تذاكر بعض المناطق الأثرية والمتاحف للأجانب لتبدأ فى مايو 2021 بدلا من نوفمبر 2020، كما وافق على على مد الفترة الزمنية لمبادرة "صيف فى الصعيد" حتى نهاية أكتوبر 2020 بشكل استثنائى هذا العام، وذلك للعمل على تنشيط السياحة الثقافية خاصة فى الأقصر وأسوان.

وأكد عاصم أهمية مبادرة "صيف في الصعيد" والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار من عدة أشهر لدعم وتشجيع برامج السياحة الثقافية في الصعيد خلال فترة الصيف، حيث تقل أعداد الزائرين بها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

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كما وافق المجلس على أن تكون الأنظمة السمعية بين المرشدين السياحيين والمجموعات السياحية بمبلغ 30 جنيه لكل من متاحف الأقصر والقومى للحضارة المصرية بعد افتتاحه ومتحف الغردقة وشرم الشيخ بعد افتتاحه، وبمبلغ 20 جنيه لمتاحف الفن الإسلامى والقبطى والمركبات الملكية، والإسكندرية القومى والمجوهرات الملكية ومرسى مطروح والنوبة.

وكان مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار اتخذ عدة قرارات تعمل على الترويج ودعم السياحة الثقافية خلال الموسم السياحى المقبل، فى إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتحفيز السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر.

كما اتخذ المجلس قرارا بتخفض نسبة 50% من أسعار تذاكر الأجانب الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة فى محافظات قنا والأقصر وأسوان.

وسيدفع جميع السائحين الأجانب سعرا موحدا وهو سعر تذاكر الطلاب الأجانب، الذى يمثل 50% من سعر التذكرة الكاملة، واستمرارا لهذا الدعم تم مد فترة تفعيل المبادرة، بشكل استثنائى، حتى 31 أكتوبر 2020. واعتمد المجلس الاشتراطات والضوابط لإعادة فتح المواقع والمتاحف الأثرية للزيارة، فى المحافظات السياحية الساحلية كمرحلة أولى، قبيل عودة افتتاح المواقع الأثرية كاملة بشكل تدريجى.