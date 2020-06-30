فى ذكري 30 يونيو .. طالبة تهدى الشهداء أغنية خاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ذكري 30 يونية يعيش المصريين في فرحة واحتفالات وطنية بعدما نزلوا جميعا للشوارع في ثورة هي الاكبر عددا في كل الميادين المصرية . واحتفالا بذكري 30 يونية اهدت الطالبة ندى كمال بالمعهد العالى للموسيقي العربية أغنية للشهيد بصوتها والحانها ومن كلمات الشاعر احمد حنفى . دم الشهيد علي أرضك يا مصر عزه وكرامة شهادة ونصر وان كان موتي يعليكي بروحي اهديكي وافديكي وان موت ابني هيكمل ونبني مصر من الاول Advertisements وأمانه عليكي يا أمي لو مت متبكيش مالازم نموت لأجل مصر تعيش .... متبكيش متخليش ولادي يشوفوا الدمع ف عنيكي دانا اللي موت عشانك وليكي مين .. مين اغلي منك عندنا دانتي العظيمة يا مصرنا انتي العظيمة يا امنا .. تعيشي انتي ونموت عشانك كلنا انتي المذكوره ف القرآن انتي هدية الرحمن انتي اللي فيكي الاوليه انتي الحضارة انتي المنارة ... يااامصر انتي في دمنا حضنك كبير بيضمنا حبك بيجري في دمنا .. تعيشي انتي ونموت عشانك كلنا .. دم الشهيد علي ارضك يا مصر عزة وكرامة شهادة ونصر

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