شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بواشنطن: الدبلوماسية المصرية تنسج فصلا مشرقا فى الدفاع عن شريان الحياة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سفارة مصر بواشنطن أن الدبلوماسية المصرية تنسج فصلا مشرقا في الدفاع عن شريان الحياة لمصر منذ آلاف السنين.
وذكرت السفارة - عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عقب رفع الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول سد النهضة- "اجتمع مجلس الأمن اليوم بناء على طلب مصر لمناقشة سد النهضة الإثيوبي الكبير وتأثيره المحتمل على مصر وعلى السلام والأمن في إفريقيا".
وتابعت "في اجتماعات القمة وجلسات الأمم المتحدة وفي المفاوضات المباشرة، لن يدخر الدبلوماسيون المصريون أي جهد لحماية حقوقنا المائية".
واضافت "إدعم تدفق النيل إلى أرضنا .... إدعم مصر!".. مصحوبة بوسم باللغة الانجليزية "#EgyptWaterSecurity" أمن مصر المائى.
كما نشرت السفارة صورة لوزير الخارجية سامح شكرى خلال مشاركته فى الجلسة المفتوحة لمجلس الامن.
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة مصر بواشنطن: الدبلوماسية المصرية تنسج فصلا مشرقا فى الدفاع عن شريان الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.