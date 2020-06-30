شكرا لقرائتكم خبر عن منها البعد عن الوجبات الدسمة.. نصائح "الصحة" للتغذية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت وزارة الصحة والسكان عن سبل التغذية الصحية أثناء فترة الامتحانات وقالت الوزراة في منشور توعوي لها تعد الوجبات المتوازية النظام الغذائي الأمثل أثناء فترة الامتحانات ويجب تجنب الوجبات الدسمة والجاهزة لأنها تحتوى علي نسبة عالية من الدهون وتسبب الخمول.

وتابعت الوزارة مكونات الوجبة المتوازنة خضروات طازجة أو مطهية أو كلاهما ونوع من النشويات مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز ونوع من البروتين مثل اللحوم أو الدجاج أو السمك.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

Advertisements

وأوضح أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر " أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و 2789 حالة وفاة.