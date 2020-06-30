شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب بريطانيا بمجلس الأمن: التصعيد فى قضية سد النهضة يزيد المخاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن، أن التصعيد فى قضية سد النهضة يزيد المخاطر. مؤكدا أن حل الأزمة يتطلب إجراء تسوية من الدول الثلاث.

وشدد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن خلال الجلسة المنعقدة لبحث أزمة سد النهضة، أن بلاده تدعم كل من مصر والسودان وإثيوبيا فى حقوقهم فى المياه والتنمية. مشيدا بجهود رئيس الوزراء السودانى لحل الأزمة والتوصل لاتفاق شامل بين الدول الثلاثة.

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من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ندعو كافة الأطراف للتعاون لحل أزمة سد النهضة.

وأضافت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث عن فرصة لاتفاق بشأن سد النهضة.

وتابعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ساعدنا فى تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة.