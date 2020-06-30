شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير إدارة مشروع روضة السيدة بالقاهرة بعد رصد توك توك وعربات كارو داخله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بمحافظة القاهرة أنه تم تغيير مسئولي إدرة مشروع روضة السيدة بحى السيدة زينب، بعد رصد وجود مركبات توك توك وعربات كارو بالمشروع، وهو ما يخالف أهداف المشروع الذى يعد نقطة مضيئة فى تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن المخالفات التي تم رصدها بمشروع روضة السيدة، تم رفع تقرير بها لرئيس مجلس الوزراء وبناءا عليه كلف رئيس مجلس الوزراء محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، بتغيير إدارة المشروع للحفاظ على ما تم التوصل له من تطوير وفرض أسلوب جديد للانضباط داخل المشاريع القومية التى تهدف لبناء حياة كريمة للمواطن.

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يذكر أن مشروع روضة السيدة به 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضى و5 أدوار، على 7 أفدنة تم تخطيطهم ليكون بها ممشى سياحى وأماكن لانتظار السيارات وأقل شارع عرضه 12 مترا.

وهناك 4 نماذج للإنشاءات داخل مشروع روضة السيدة، نموذج "أ" ويشمل 12 وحدة بالطابق الواحد بأربع مداخل، ونموذج "ب" 8 شقق بالدور السكنى بمدخلين، ونموذج "ج" 4 شقق فى الدور بمدخل واحد ومساحات متنوعة، وهناك نموذج غرفتين وصالة على مساحة 65 م2، و156 وحدة بمساحة 72م2، و56 وحدة بمساحة 82م2، و84 وحدة بمساحة 90م2.

وتم تركيب بوابات بمداخل المشروع لمنع مرور السيارات من شوارع المشروع والسماح فقط لسيارات أصحاب المكان فقط بالمرور والانتظار داخله، كما أن هناك تواجدا أمنيا مكثفا بالمشروع لمنع ظهور أى تجاوزات أو خروج عن القانون.