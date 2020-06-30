شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فيتنام بمجلس الأمن يطالب بتطبق إتفاق إعلان المبادئ حول سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مندوب فيتنام لدى مجلس الأمن، مصر والسودان وإثيوبيا، بتطبيق إتفاق أعلان المبادئ بخصوص سد النهضة والموقع عام 2015. مشددا على تطبيق مخرجات هذا الاجتماع.

وشدد مندوب فيتنام لدى مجلس الأمن خلال الجلسة المنعقدة لبحث أزمة سد النهضة، على جميع الأطراف عدم تصعيد التوترات وأن تتحلى بضبط النفس

من جهتها، قالت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ندعو كافة الأطراف للتعاون لحل أزمة سد النهضة.

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وأضافت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، خلال جلسة مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تحدث عن فرصة لاتفاق بشأن سد النهضة.

وتابعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: ساعدنا فى تحقيق اتفاق بشأن سد النهضة.