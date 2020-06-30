شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو للأوقاف يوضح إرشادات دخول المساجد "كن سببا فى الفتح لا الغلق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى وقناتها على موقع يوتيوب، مقطع فيديو، يتحدث فيه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول عدد من الإرشادات التى يجب اتباعها عند دخول المسجد.

وحثت الوزارة خلال الفيديو، المصلين على ضرورة الوضوء فى المنزل قبل الذهاب للمسجد، وارتداء الكمامة واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة وعدم ذهاب المرضى.

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خلال الفيديو موجها حديثه لجميع المصلين:"كت سببا فى الفتح ولا تكن سببا فى الغلق"، مشيراً إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الخَيْرِ عَلَى يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ"

وكانت وزارة الأوقاف وجهت مديرياتها على مستوى المحافظات بضرورة نشر ضوابط فتح المساجد على نطاق واسع، والتأكيد على الأئمة بضرورة التنبيه عليها عند كل صلاة، وأرسلت الوزارة للمديريات صورة ملصق عليه عدد من الضوابط مثل ضرورة عدم المصافحة والمعانقة وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى والحفاظ على التباعد.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عقد اجتماعًا بقيادات القطاع الدينى، لوضع القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس، حيث تم التأكيد على أن يتم فتح المساجد التى تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

كما تم التأكيد على الالتزام بعدد من الضوابط من بينها:

1. عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا .

2. عدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أى مناسبات اجتماعية.

3. عدم فتح أى أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها.

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4. استمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

5. عدم فتح مصليات السيدات .

6. عدم إقامة أى دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) .

7. تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد فى جميع الصلوات، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أى شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

8. فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان فى جميع الصلوات.

لينك الفيديو