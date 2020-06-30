شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تشكر راعى كنيسة بالأقصر لتوزيعه سجاد صلاة على المصلين: "هى دى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف الشكر للقمص متاؤوس زخاري راعي كنيسة الأم دولاجى بمدينة إسنا بمحافظة الأقصر على مشاركته في توزيع الكمامات والمطهرات وسجاد الصلاة على المصلين في صلاة الظهر بالمسجد العتيق ، وذلك في إطار مبادرة شارك فيها عدد كبير من شباب ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن المبادرة قامت بتطهير المسجد قبل الصلاة وبعدها ، وكذلك تطهير المصلين بالكحول والمطهرات ، ويؤكد المركز الإعلامي أن هذه هي مصر لكل أبنائها وبكل أبنائها وتحيا مصر .

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى عدد من الصور لالتزام المصلين فى اليوم الثالث على التوالى لإعادة فتح المساجد فى المحافظات.

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وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم:" الصور تظهر وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصري ، فرواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، والتي من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.

وأكدت الوزارة أنها تثق في وعي وثقافة رواد المساجد، وأن هذا الوعي سيكون ثقافة الشعب المصري في كل الأماكن بإذن الله تعالى ، وأنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.