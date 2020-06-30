شكرا لقرائتكم خبر عن قتلوا البراءة فى خزان بُطاس.. والأم كلمة السر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحزن الشديد شهدتها منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، بعد الجريمة التى راحت ضحيتها طفلة، تبلغ من العمر 12 سنة، حيث فقدت حياتها بطريقة بشعة، على يد سباك وصديقه، استدرجاها وقتلاها، ثم حرقا جثتها، وتخلصا من الجثة بوضعها بخزان يحتوى على مادة كاوية "بطاس"، فى محاولة للإفلات من الجريمة، إلا أن أسرة الطفلة ورجال المباحث اكتشفوا أمر المتهمين، وتم ضبطهما لتقرر النيابة حبسهما على ذمة التحقيق.

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فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل الجريمة البشعة التى راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 12 عاما.