شكرا لقرائتكم خبر عن مشارى راشد: يخطئ من يظن أن التكفير عند الإخوان بدأ من سيد قطب بل هى منذ النشأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الداعية الإسلامي مشارى راشد العفاسى، أن نشأة التكفير عند جماعة الإخوان الإرهابية بدأت عند مرشدهم حسن البنا وليس سيد قطب كما هو معروف، موضحا أن المخططات قديمة وتاريخية.



مشارى راشد

وكتب الداعية الإسلامي مشارى راشد العفاسى، عبر حسابه بموقع تويتر:" يخطئ من يظن أن نشأة التكفير عند الإخوان بدأت من سيد قطب بل هي منذ النشأة وهذا دليل موثق بالصفحة للتكفير عند حسن البنا فمن ليس منهم لا حظ له في الإسلام وهو خصم له !".

Advertisements

وأضاف:"وقال علي عشماوي: فمن أراد أن يلحق بنا فهو مسلم ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر التاريخ السري للإخوان ص 186".

وأوضح:" المخططات قديمة وتاريخية ، وجديدة مستمرة .. فلا تقفوا عند القديم منها “ بعد كشفها” ، وانتبهوا لما هو جديد !".





وتحدث مشارى راشد، خلال لقاءه بإحدى البرامج :"إن جماعة الإخوان الإرهابية تتبنى فكرة، من ليس معنا هو ضددنا وهذا ليس كلام وأفكار سيد قطب والذى يرى أن ذلك مجتمع الجاهلية وأن من ليس ضمن جماعة الإخوان ليس بمسلم وهو ما ينتقده حتى أعضاء داخل الجماعة نفسها".