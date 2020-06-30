شكرا لقرائتكم خبر عن خايف على أطفالك من استخدام تطبيقات الدردشة؟ ماسنجر كيدز هو الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض الأباء والأمهات يمنعون أطفالهم من استخدام تطبيقات الدردشة الشهيرة، خوفا عليهم من الاختلاط مع الآخرين وكذلك عدم قدرتهم على مراقبة أبنائهم.

تلك القضية تم مناقشتها في حلقة جديدة من برنامج Tech 7 الذي يقدمه الصحفي تامر إمام عبر قناة الخليج 365، حيث تم استعراض مميزات وطريقة استخدام تطبيق ماسنجر كيدز الذي يتيح لأولياء الأمور مراقبة استخدام أطفالهم للتطبيق.

شركة فيسبوك أطلقت مؤخرا تطبيق "مسنجر كيدز" للأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة أولياء الأمور على إيصال أطفالهم بأصدقائهم وعائلاتهم، وسيتمكن أولياء الأمور في دول المنطقة من تنزيل التطبيق من متجري "أبل ستور" و"جوجل بلاي".

ما هو تطبيق ماسنجر كيدز؟

يقدم تطبيق "ماسنجر كيدز" إمكانية إجراء مراسلات فورية ومحادثات مرئية (فيديو) تساعد الأطفال على التواصل مع الأصدقاء والأقرباء ضمن بيئة مرحة وآمنة يتحكم فيها أولياء الأمور، وقد عملت فيسبوك عن قرب ولسنوات عديدة مع "استشاريين الشباب" في فيسبوك وهم فريق من الخبراء في مجال التواجد الآمن على الإنترنت، وتطوير الوسائط الإعلامية للأطفال، وذلك للمساعدة على تطوير تطبيق "ماسنجر كيدز".

وتستمر فيسبوك في تقديم الاستشارات الخاصة بسلامة الأطفال على الإنترنت وتعزيزها وتثقيف المجتمع حيالها لضمان توفير خدمة توازن بين سلطة أولياء الأمور والميزات التي تساعد الأطفال على كيفية التواجد والتواصل المسؤول من خلال الإنترنت.

مميزات ماسنجر كيدز

يتضمن "ماسنجر كيدز" العديد من الميزات المخصصة للأطفال للتواصل مع أحبائهم.

عندما يقوم أولياء الأمور بإنشاء حساب لأطفالهم، يمكن للطفل الدخول فورًا في محادثة مباشرة ومرئية فردية أو جماعية.

تقدم لوحة التحكم الرئيسية للتطبيق لمحة سريعة عن الأشخاص الذين يتواصل معهم الطفل، وكذلك تظهر تنبيهًا عند دخول أحد المدرجين على قائمة الاتصال.

أقنعة مرحة، وجوه إيموجي ومؤثرات صوتية.

إمكانية مشاركة الصور ومقاطع الفيديو أو المراسلات النصية مع أصدقائهم وأقربائهم الكبار في العمر (المعتمدين من ولي الأمر)، والذين ستصلهم تلك الرسائل على تطبيق ماسنجر العادي المتوفر لديهم.

مكتبة ملائمة للأطفال تتضمن مختارات خاصة من صور بصيغة GIF وملصقات وأقنعة وأدوات رسم تتيح للطفل زخرفة المحتوى والتعبير عن شخصيتهم.

يتيح تطبيق "ماسنجر كيدز" لأولياء الأمور القدرة على التحكم، حيث سيتمكنون من الإدارة والتحكم في قائمة الاتصال ومتابعة كيفية استخدام أطفالهم للتطبيق، كما يتحكم ولي الأمر في الحساب وقائمة الاتصال من خلال لوحة تحكم أولياء الأمور الخاصة بتطبيق "ماسنجر كيدز" من خلال تطبيق فيسبوك الخاص بهم والمتوفر بنظامي iOS وأندرويد.

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كيف يساعد التطبيق أولياء الأمور على مراقبة أطفالهم؟

تحكم أولياء الأمور هو العنصر الأساسي في "ماسنجر كيدز"، حيث يمكن لولي الأمر التحكم والمراقبة ومتابعة نشاط الطفل على التطبيق من خلال لوحة تحكم أولياء الأمور الموجودة في تطبيق فيسبوك الخاص بولي الأمر. ومن خلال لوحة تحكم أولياء الأمر يمكن لولي الأمر عمل الآتي:

مراقبة المحادثات التي تمت مؤخرًا، سرد تاريخي للمحادثة، جهات الاتصال المحظورة أو المبلّغ عنها، حيث يمكن لولي الأمر معرفة مع من يتحدث طفله، وسواء كانت محادثة مرئية أم مراسلة نصية، وتكرار المحادثة خلال الثلاثين يومًا الماضية، كما يمكن لولي الأمر أيضًا الاطلاع على قائمة بجهات الاتصال التي حظرها الطفل أو ألغى حظرها، وإذا ما أبلغ عن أي رسائل، بالإضافة إلى أي جهات اتصال أبلغ عنها وسبب تصرفه، وسيستمر إبلاغ ولي الأمر عبر تطبيق مسنجر إذا قام طفلهم بحظر أو الإبلاغ عن أحدهم.

ضبط وضع السكون، حيث يمكن لأولياء الأمور ضبط الزمن الذي يقضيه الطفل في استخدام التطبيق من خلال إعدادات مسبقة تتضمن توقيت غلق التطبيق على الجهاز الخاص بالطفل من خلال لوحة تحكم أولياء الأمور. وعند تفعيل نمط السكون، لن يتمكن الطفل من الولوج إلى التطبيق.

سيتمكن ولي الأمر من الاطلاع على سجل الصور ومقاطع الفيديو في مساحة الدردشات: سيتمكن ولي الأمر من الاطلاع على أحدث الصور ومقاطع الفيديو التي أرسلها الطفل أو تسلمها في صندوق الوارد الخاص به، وإذا كنت تعتقد أن ثمة صورة أو مقطع فيديو غير مناسب لطفلك، يمكنك إزالتها من قائمة رسائل الطفل والإبلاغ عنها.

التحكم والإشراف على الصداقات، حيث توفر هذه الميزة لولي الأمر القدرة على منح طفله حرية اختيار قبول جهات الاتصال أو رفضها أو إضافتها أو إزالتها، مع الاحتفاظ بالقدرة على تجاوز أي موافقات اتصال جديدة من لوحة تحكم ولي الأمر، وعندما يتخذ الطفل قرارًا بعقد صداقة جديدة على التطبيق، سيتم إخطار الوالدين من خلال تطبيق مسنجر مع إمكانية تجاوز أي اتصالات جديدة يتم إجراؤها عن طريق الانتقال إلى لوحة تحكم ولي الأمر، حيث يمكن لولي الأمر أيضًا الاطلاع على سجل الأنشطة الأخيرة.

التحكم في الخروج من الجهاز عن بعد، حيث يمكن لولي الأمر الاطلاع على جميع الأجهزة التي قام الطفل بتسجيل الدخول إليها للولوج إلى تطبيق "مسنجر كيدز" وتسجيل الخروج من التطبيق على أي جهاز من خلال لوحة تحكم ولي الأمر.

تنزيل معلومات طفلك، حيث يمكن لولي الأمر طلب نسخة من معلومات الطفل الموجودة على تطبيق "ماسنجر كيدز" وذلك بذات الطريقة التي تجريها لتنزيل معلوماتك الخاصة داخل تطبيق فيسبوك. وسيتضمن التنزيل قائمة بجهات اتصال الطفل، بالإضافة إلى الرسائل والصور ومقاطع الفيديو التي أرسلها وتسلمها، وسيتم إشعار طفلك من خلال تطبيق "ماسنجر كيدز" عندما تطلب هذه المعلومات.

طريقة استخدام تطبيق ماسنجر كيدز

يتوجب إعداد حساب طفل على تطبيق "ماسنجر كيدز" من خلال أحد أولياء الأمور. وبالنسبة لأولياء الأمور، فإن إعداد حساب الطفل يتم عبر أربع خطوات:

تنزيل التطبيق: أولاً، قم بتنزيل تطبيق "ماسنجر كيدز" على جهاز آي باد الخاص بطفلك أو آي باد تتش أو هاتف آي فون. سيتوفر "مسنجر كيدز" أيضًا في متجر جوجل بلاي لأجهزة أندرويد.

توثيق الحساب: قم بتوثيق جهاز طفلك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك على فيسبوك. لن يؤدي ذلك إلى إنشاء حساب فيسبوك لطفلك أو منحه حق الوصول إلى حسابك على فيسبوك.

إنشاء الحساب: استكمل عملية الإعداد عن طريق إنشاء حساب لطفلك، حيث ستدخل اسمه والاشتراك في أي ميزات إضافية. يمكن بعد ذلك تسليم الجهاز إلى الطفل حتى يتمكن من بدء الدردشة مع العائلة والأصدقاء.

إضافة جهات اتصال: لإضافة أشخاص إلى قائمة جهات اتصال طفلك، انتقل إلى لوحة تحكم ولي الأمر الخاصة بتطبيق "مسنجر كيدز" الموجودة في تطبيق فيسبوك الرئيسي. للوصول إلى هناك، انقر فوق "المزيد" في الزاوية اليمنى السفلية في تطبيق فيسبوك الرئيسي الخاص بك، وانقر فوق "مسنجر كيدز" في قسم الاستكشاف.