شكرا لقرائتكم خبر عن موقع الرئاسة ينشر العطلات الرسمية 2020.. 7 إجازات متبقية لآخر العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، قائمة بالعطلات الرسمية بـ 2020، وفيما يلى نستعرض أهم العطلات الرسمية المتبقية باليوم والتاريخ حتى نهاية عام 2020.

الثلاثاء 30 يونيو - ثورة 30 يونيو

الخميس 23 يوليو - عيد الثورة

الخميس 30 يوليو - وقفة عيد الأضحى

الجمعة 31 يوليو - الإثنين 3 أغسطس - عيد الأضحى المبارك

الخميس 20 أغسطس - رأس السنة الهجرية

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الثلاثاء 6 أكتوبر - عيد القوات المسلحة

الخميس 29 أكتوبر - المولد النبوي الشريف

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، تدشين الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، وذلك على هامش افتتاح مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة.

ويعتبر الموقع نافذة رسمية تُمكن المواطنين والمهتمين من متصفحي الإنترنت في مصر، وجميع أنحاء العالم من الاطلاع على كل ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة والدولة المصرية بكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

ويأتي تدشين الموقع في إطار حرص القيادة السياسية على الشفافية والمصداقية وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها المباشرة، وفي ظل اهتمام مؤسسة الرئاسة المصرية بعرض المشروعات القومية وفتح قنوات رسمية موثوقة عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، جاءت فكرة إطلاق الموقع الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية.

ويعد هذا الموقع منصة أساسية لنشر كل ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة من أخبار ومعلومات وزيارات وفعاليات؛ كما يعد في الوقت ذاته مصدراً رئيسيًا لكافة وسائل الإعلام والهيئات المحلية والعالمية لمتابعة أخبار الرئاسة والأنشطة التي يقوم بها رئيس جمهورية مصر العربية.