شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يستجيب لاستغاثة موظف أمن بهندسة القاهرة بعد إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، لاستغاثة أحد العاملين بالأمن الإدارى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة بعد إصابته بفيروس كورونا، ونشر استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

ونشر موظف الأمن بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، استغاثة بالدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عبر أحد منصات التواصل الاجتماعى، قائلا: "أنا أسمى مصطفى أعمل فى أمن كلية الهندسة جامعة القاهرة أصيب من حوالی شهر بکرونا وتم عمل عزل منزلى وكانت الأعراض حففت الحمد الله وخلال الأسبوع الثالث بدأت عندى أعراض أخرى وهى عدم الإحساس برجلى نهائيا وبفعل وأصيبت بشلل تمام من تحت صدرى وتم عمل إشاعات على حسابى الخاص وتم التأكيد بوجود التهابات فى النخاع الشوكى ولابد من داخلى مستشفى على الفور لأن باقى أعضاء جسمی بدأت تتقصر أرجو من رئيس جامعة القاهرة التكريم بنظر إلى حالته الصحية وداخلى القصر العينى لعمل اللازم..أرجو من يقرأ رساله أن يساعدنى حتى يتم داخلى المشتشفى.. ولكم منى جزيل الشكر والتقدير والاحترام".

وفى استجابة سريعة من الدكتور محمد عثمان الخشت، وجه بسرعة إدخاله مسشتفى قصر الفرنساوى المخصص للعزل قائلا:" ألف مليون سلامة.. فورا توجه الطوارئ الفرنساوي.. وسوف أتابع دخولك والاطمئنان عليك.. ربنا يتم عليك وعلى الجميع العافية".

وتابع الدكتور محمد الخشت، دخول الحالة إلى قصر العينى موجه باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.

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وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد قال إن مستشفى قصر العيني الفرنساوى بدأ العمل كمستشفى عزل المصابين لا قدر الله - بفيروس كورونا من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن اختيار مستشفى الفرنساوي جاء بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالجامعة والتي تضم الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات وعدذا القيادات الطبية ومسئولي الوقاية ومكافحة العدوى، وقال اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بجامعة القاهرة حددت اختیار مستشفى الفرنساوي من بين 5 مستشفيات، لتكون مستشفى مخصصا للعزل المصابي فيروس كورونا، بعد المفاضلة ومناقشة مزايا وعيوب المستشفيات الأخرى، وقد تم تجهيزها وإعدادها وفق خطة مدروسة وضعها متخصحون.

وأكد الدكتور الخشت، حرص الجامعة على سلامة العاملين بها. قائلا: أسأل الله أن لا يحتاج أحد منكم إلى دخوله مصابا بفيروس كورونا.