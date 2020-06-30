"معنديش كورونا".. تفاصيل انتحار ربة منزل من الطابق السابع بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
ألقت ربة منزل، نفسها من الطابق السابع بعد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في شارع ترعة الجبل بمنطقة الزيتون.
وأفادت التحريات أن السيدة علمت من الطبيب المعالج لها، بوجود اشتباه في إصابتها بفيروس كورونا عقب تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وقيام زوجها بعزلها داخل المنزل.
أوضحت التحريات، أن الضحية لم تقتنع بتشخيص الطبيب حول الاشتباه بإصابتها "معنديش كورونا"، لكن حالتها النفسية ازدادت سوءًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، الأمر الذي دفعها للانتحار.
بالانتقال والفحص تبين أن السيدة ألقت بنفسها من الطابق السابع للعقار الذي تقيم به، ما دفع قوات الأمن لفرض كردون بمحيط المنزل محل الواقعة.
وبمعاينة جثة السيدة، تبين إصابتها بكسر في الجمجمة، ونزيف داخلي أودى بحياتها.
وعلى الفور تم الاستعانة بسيارة إسعاف التي نقلت الجثة السيدة لإحدى المستشفيات المجاورة، عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية.
ويستكمل فريق من رجال المباحث التحريات المكثفة في واقعة الانتحار.
وتحرر محر بالواقعة وأحاله العميد محمد حسن مأمور قسم شرطة الزيتون، إلى النيابة التي تولت مباشرة التحقيق في ملابسات الواقعة.
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