بعدما اتهمها زوجها بالزنا.. حبس والدة "طفلة برميل فيصل" ٤ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، بحبس والدة طفلة فيصل التي قلتها سباك وعامل وأذابا جثتها في مادة كاوية 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما اتهمها زوجها بالزنا؛ لعلاقتها غير الشرعية بالمتهم الأول.

وألقت مباحث الجيزة القبض على المتهمة بعدما اتهمها زوجها في تحقيقات النيابة بالزنا؛ فور اكتشافه علاقتها بالمتهم الرئيسي، ووجهت لها النيابة تهمة الزنا وأمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للمتهمين؛ تهمة القتل العمد والخطف والاغتصاب، وطلبت النيابة تحليل بقايا عظمية عثر عليها في البرميل الذي أرشد عنه المتهم بعدما قام بإذابة جثة الطفلة داخله، وكلفت الطب الشرعي بسحب عينة منها لمقارنتها بعينات من الحامض النووي DNA من أسرة الطفلة القتيلة.

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كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة كشفت غموض العثور على جثة متحللة داخل خزان مهجور بمنطقة فيصل في الطالبية؛ حيث تبين أن الجثة لطفلة قام سباك وعامل باغتصابها وألقياها في مادة كاوية لإخفاء ملامحها.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بالعثور على جثة متحللة داخل برميل في خزان مهجور بمنطقة فيصل، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتبين من التحريات أن ربة منزل أبلغت باختفاء إبنتها البالغة من العمر ١٢ عامًا وبفحص بلاغات التغيب تبين أن الجثة المعثور عليها للطفلة المبلغ باختفائها.

ونجحت التحريات بقيادة العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، في التوصل لهوية الجناة حيث تبين أنهما سباك وعامل حيث ينتقم السباك من والدة الطفلة التي رغبت في إنهاء علاقتهما الآثمة؛ فاستدرجا الطفلة وقاما بالتعدي عليها جنسيا ثم أنهيا حياتها ووضعاها داخل خزان يحتوي على مواد كاوية ما أدى لتحلل جثتها وتحولها لعظام.

ونجحت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية في إلقاء القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته لنيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية للتحقيق.