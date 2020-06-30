​رئيس "قومي المرأة": ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقالت مرسي، في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن ثورة 30 يونيو تعد تاريخًا فاصلًا في حياة الوطن والشعب المصري، وتاريخًا فاصلًا بين الإنجازات والاخفاقات بين عقيدة وطن وعقيدة جماعة، بين توحيد الصف الوطني وبين التمييز والفرقة، بين 375 يوم هدم، و2192 يوم بناء.

وأضافت رئيسة المجلس أن ثورة 30 يونيو كانت طوق النجاة لمصر العظيمة من قوى الظلام والتطرف التى كانت تسعى لطمس الهوية المصرية تحقيقاً لأهداف جماعة.

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