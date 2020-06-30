"حسم الانتصار".. المتحدث العسكري ينشر فيديو احتفالًا بعيد قوات الدفاع الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، فيلمًا وثائقيًا عن قوات الدفاع الجوي.

يأتي هذا بمناسبة مرور 50 عامًا على أول عيد لقوات الدفاع الجوي، الموافق يوم 30 يونيو 1970.

وقال الرفاعي: "قوات الدفاع الجوي تحتفل بمرور خمسون عامًا على عيدها (فرض الإرادة وحسم الانتصار)"