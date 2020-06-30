​"تسبب الخمول".. الصحة تحذر الطلاب أثناء الامتحانات من هذه الوجبات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على "فيسبوك"، منشورًا توعويًا للتعريف بالتغذية الصحية للطلبة أثناء فترة الامتحانات.
وطالبت الوزارة الطلبة بضرورة تناول وجبات متوازنة باعتبارها النظام الغذائي الأمثل، أثناء فترة الامتحانات، مع تجنب تناول الوجبات الدسمة والسريعة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون وتسبب الخمول.
وأكدت "الصحة" أن الوجبات المتوازنة تحتوي على الخضروات الطازجة أو المطبوخة أو كليهما، كما تحتوي على نوع من النشويات مثل الأرز أو المكرونة، كما تحتوي على نوع من البروتين سواء الحيواني مثل الدجاج واللحوم، أو نباتي مثل العدس والفول.
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