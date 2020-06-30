أخبار مصر | أثيوبيا تواصل التعنت وترفض الاحتكام لمجلس الأمن.. ومندوب السودان: لمصر الحق في تدبير مواردها

قال مندوب إثيوبيا في مجلس الأمن، أن بلاده لا تعتقد أن قضية سد النهضة مكانها مجلس الأمن، وذلك للتهرب من إلتزاماتها في ملف إدارة المياه بين دول النيل.

وزعم مندوب إثيوبيا لدى مجلس الأمن إن "السد هو مشروع ضخم وفقًا للأجندة الأفريقية لعام 2026، وحكومتنا مسؤولة عن إنهاء هذا المشروع"، داعيًا مجلس الأمن إلى ترك القضية تأخذ مسارها في الاتحاد الأفريقي.

من جهته أكد مندوب السودان بمجلس الأمن، أن لمصر الحق بتدبير مواردها وفقًا لمصالح شعبها.