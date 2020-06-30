أخبار مصر | أثيوبيا تواصل التعنت وترفض الاحتكام لمجلس الأمن.. ومندوب السودان: لمصر الحق في تدبير مواردها

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أثيوبيا تواصل التعنت وترفض الاحتكام لمجلس الأمن.. ومندوب السودان: لمصر الحق في تدبير مواردها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مندوب إثيوبيا في مجلس الأمن، أن بلاده لا تعتقد أن قضية سد النهضة مكانها مجلس الأمن، وذلك للتهرب من إلتزاماتها في ملف إدارة المياه بين دول النيل.
وزعم مندوب إثيوبيا لدى مجلس الأمن إن "السد هو مشروع ضخم وفقًا للأجندة الأفريقية لعام 2026، وحكومتنا مسؤولة عن إنهاء هذا المشروع"، داعيًا مجلس الأمن إلى ترك القضية تأخذ مسارها في الاتحاد الأفريقي.
من جهته أكد مندوب السودان بمجلس الأمن، أن لمصر الحق بتدبير مواردها وفقًا لمصالح شعبها.
وتعقد جلسة في مجلس الأمن بشأن سد النهضة، بعدما أحالت مصر الملف إلى المجلس بسبب التعنت الإثيوبي.