شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العملية بـ«الصحة» يكشف عن موعد انحدار أعداد مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، مستجدات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.

وقال حسني، خلال حواره إلى برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه اليوم الإعلامية سهير جودة ومنى عبدالغني على قناة CBC، إن حالة رجاء الجداوي حرجة ولكن لم تدخر الأطقم الطبية جهدًا لرعايتها، مشددًا على أنه يتم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة تجاه حالتها، متمنيًا أن تمر الأيام المقبلة على خير ليطمئن الجميع على صحة الفنانة.

في سياق آخر، قال حسني إن العقار الأمريكي ريمديسيفير يقلل مدة إقامة المريض بفيروس كورونا في المستشفى من 14 إلى 10 أيام، مما يعني أنه يجعل المريض لا يحتاج إلى أجهزة تنفس، أما دواء هيدروكسوكلوركين الياباني أو الروسي فيستخدم في الحالات البسيطة والمتوسطة لكن نتائجه ليست جيدة في الحالات الحرجة.

كما حذر من استخدام بروتوكولات العلاج عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كما أن هيئة الشراء الموحد ووزارة التموين قامتا بشراء ماسكات قماشية من أجل توزيعها على كل المواطنين ببطاقات التموين، وأنه بحلول منتصف شهر يوليو المقبل ستكون مصر أنهت مرحلة الثبات، وبدأت في مرحلة الإنحدار في أعداد مصابي فيروس كورونا.