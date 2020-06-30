شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح العينة العشوائية لـ«إنجليزى الثانوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسى الحالى 2019/2020، فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) بإجمالى عدد (227) طالبا وطالبة فى (23) لجنة على مستوى الجمهورية.

وبدأت كنترولات الثانوية العامة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية وفقا للجدول المتبع ونموذج الإجابة الرسمى.

وحرص الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات واطمأن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم السادس لامتحانات الطلاب المكفوفين بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

كما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحان مادة «القرآن الكريم» للقسم الأدبى، أمس، حيث لم ترد أى شكاوى إلى غرفة عمليات الأزهر من صعوبة أسئلة الامتحان.

وقال صالح عباس، وكيل الأزهر، إن أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ستتم وفق الجداول المعلنة، ولن تتأثر بقرار تغيير يوم إجازة ثورة 30 يونيو، ليكون الخميس بدلًا من الثلاثاء.

ودعا وكيل الأزهر الطلاب إلى التركيز التام وعدم الانسياق وراء صفحات الغش، والتى تم القبض مؤخرا على المسؤولين عنها، وأنه اعتبارا من الخميس الماضى تم بدء تصحيح العينات لمادة الفقه على مذاهبه الأربعة، مؤكدًا أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع الامتحانات لحظة بلحظة، حرصًا منه على مستقبل أبناء الأزهر، موجهًا الشكر لوزارتى الداخلية والصحة على الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأوضح تقرير غرفة عمليات الشهادة الثانوية الأزهرية أنه سادت حالة من الاستقرار والالتزام فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية خلال اليوم الرابع من امتحانات القسم العلمى، فى مادة الحديث، أمس الأول «الأحد»، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر الدراسى أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.

من جهة أخرى، واصلت الجامعات استعداداتها لاستقبال امتحانات السنوات النهائية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أنه سيتم تأجيل امتحانات أى طالب تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس.

فى القليوبية، تفقد الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، آخر استعدادات الكليات لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى للسنوات النهائية بكليتى الحقوق والتربية الرياضية، واطمأن على تجهيز القاعات والمدرجات والكنترولات فى ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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وفى بنى سويف، أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، خلال ترأسه مجلس الجامعة، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للسنوات النهائية مرحلة الليسانس والبكالوريوس يوم 11 يوليو المقبل وحتى 22 أغسطس، فيما تبدأ امتحانات الدراسات العليا يوم 15 يوليو وحتى 15 سبتمبر، مطالبا بضرورة الالتزام بنسبة 25% من إجمالى القدرة الاستيعابية للمدرجات، وتحديد أماكن الطلاب والإعلان عنها مسبقا، حيث ترسل لكل طالب عبر البريد الإلكترونى الخاص به، والتى تراعى مبدأ التباعد بين الأفراد.

وشدد رئيس الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد الامتحانات وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والملاحظين والعاملين، مع توفير كافة المستلزمات الطبية من كمامات وقفازات للملاحظين، وعدم السماح للطلاب بتبادل الأدوات والأقلام وتوفير أكواب الماء الورقية التى تستخدم مرة واحدة.

وفى الدقهلية، أعلن الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، أنه سيتم تأجيل امتحانات نهاية العام لأى طالب يتعرض أثناء فترة الامتحان لأى ظروف مرضية أو تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه إذا ظهرت على الطالب أعراض الإصابة أثناء تأدية الامتحان بالكلية سيتم نقله فورا بإسعاف مجهز لمستشفى الطلبة لمتابعته طبيا وتؤجل امتحاناته بعذر فى كل الأحوال ما لم يقرر الطبيب المعالج بأن الحالة بسيطة ووقتها سيتم نقله للجنة خاصة لاستكمال الامتحان.