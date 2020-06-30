شكرا لقرائتكم خبر عن محطة المحسمة تحصد جائزة أفضل مشروع عالمى لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنصة الإعلامية «Capital Finance International -«CFI- البريطانية، المتخصصة فى مجال الاقتصاد والأعمال، حصول محطة المحسمة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بالإسماعيلية على جائزة أفضل مشروع عالمى لإعادة تدوير واستخدام المياه لعام 2020.

وذكرت لجنة تحكيم الجائزة أن مشروع المحسمة، الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر إبريل الماضى، ونفذه تحالف شركتى ماتيتو وحسن علام للإنشاءات، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، يعد أكبر مشروع من نوعه عالميا، حيث تبلغ سعته اليومية من المياه مليون متر مكعب، إضافة إلى أن المحطة المقامة على مساحة 42 ألف مربع بمحافظة الإسماعيلية تسهم فى الحفاظ على موارد المياه الطبيعية.

وقال المهندس كريم مدور، الرئيس التنفيذى لمجموعة ماتيتو إفريقيا، الشركة العالمية الرائدة فى مجال الحلول الذكية المتكاملة لإدارة ومعالجة المياه وحلول الطاقة البديلة، إن ماتيتو تفخر دائما بحصول مشروعات قومية وتنموية كمشروع المحسمة على جوائز وإشادات دولية، موضحا أن لجنة تحكيم (CFI) ذكرت فى تقريرها أن مشروع المحسمة يساهم فى تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها الأمم المتحدة.